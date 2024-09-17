В костюме цвета шампанского от украинского бренда: Элина Свитолина показала фото с Еленой Зеленской

Элина Свитолина опубликовала в Instagram снимки из четвертого саммита первых леди и джентльменов, на который ее пригласила супруга президента.

На первой фотографии теннисистка запечатлена с Еленой Зеленской.

Элина одета в костюм цвета шампанского от украинского бренда Bevza, состоявшего из жакета оверсайз и брюк, а также шелковую блузку в тон. Она сделала прическу "Мальвина", нежный макияж, уши украсила длинными серьгами, а шею – цепочкой с подвеской.

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На Елене Зеленской был белый костюм от украинского бренда Gasanova и белый топ. У нее была укладка с локонами, макияж в нежных оттенках и серебряно-золотые серьги с кольцами.

"Глубоко благодарна первой леди @olenazelenska_official за приглашение и возможность решить проблемы депортации украинских детей. Как украинская профессиональная спортсменка хотела бы рассказать о наших спортивных достижениях, планах на будущее, о том, как мы хотим развивать и продвигать спорт в Украине. Но сегодня я не в том состоянии, чтобы об этом говорить. Великая трагедия делает все это невозможным, потому что без детей нет будущего. Ни один план не сработал бы, и ни одна мечта не сбылась бы..." – написала Элина в посте.

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