В костюме цвета сливы и с сумкой Chanel: новый выход принцессы Уэльской

Принц и принцесса Уэльские уже два дня провели в Бостоне. Программа их визита очень насыщенная. Вчера королевская пара посетила несколько мероприятий, а публика увидела принцессу Кейт в двух разных образах.

На следующий день после визита на баскетбольный матч Кейт и Уильям посетили Greentown Labs в Сомервилле, где узнали, какой вклад организация вносит в глобальные усилия по преодолению климатического кризиса.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Визит является идеальным выходом для пары в преддверии церемонии вручения премии Earthshot Prize Awards, которая состоится сегодня вечером.

Королевская пара встретилась с представителями некоторых стартапов сообщества Greentown Labs, чтобы узнать о последних инновационных разработках в области климатических технологий.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Во время этого визита Уэльских встретил 8-летний местный житель по имени Генри, которому не терпелось познакомиться с принцем и принцессой Уэльскими. Он был одет в форму гвардейца и нес в руках букет цветов для Кэтрин. Как пишет People, летом мальчик и две его мамы посещали Лондон и были на смене караула в Букингемском дворце. Генри так понравилось зрелище, что он купил наряд в комплекте с медвежьей шапкой!

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

"Спасибо Генри и всем, кто пришел повидать нас сегодня утром в Сомервилле!" - поделились Кейт и Уильям снимками в Твиттере.

Thanks to Henry and everyone who came out to see us in Somerville this morning! pic.twitter.com/bLZrtfFtW4 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 1, 2022

Сегодня Кэтрин продемонстрировала еще один образ в брючном костюме от Roland Mouret красивого сливового оттенка, который дополнила светло-розовой сумкой с бантом и туфлями от Gianvito Rossi. В руках принцесса несла стеганую сумку Chanel с золотой ручкой. Из украшений на Кейт были ее кольца, а также серьги от Daniella Draper.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Выглядела принцесса потрясающе.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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