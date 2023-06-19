В костюме цвета слоновой кости и на шпильках: Елена Зеленская в нежном образе приехала в Израиль

Елена Зеленская с рабочим визитом посетила Израиль. Она встретилась с президентом страны Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль Герцог. Снимок со встречи первой леди опубликовала в Instagram.

"Поездка будет насыщенной, ведь с начала полномасштабной войны сотрудничаем с первой леди Израиля над рядом проектов в сфере ментального здоровья. Благодарна за теплый прием и возможность усилить наше сотрудничество", — написала Зеленская.

В ходе встречи Елена продемонстрировала нежный деловой аутфит. На ней был костюм цвета слоновой кости, состоявший из элегантного жакета с воротником-стойкой и юбки миди. Зеленская скомбинировала наряд с белыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и завершила лук жемчужными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в черной юбке миди и черной блузке с округлым воротником и галстуком-бантом встретилась с вице-президентом Еврокомиссии с популяризации европейского образа жизни Маргаритисом Схинасом.

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