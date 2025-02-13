В костюме цвета слоновой кости и с новой прической: премьер-министр Италии на деловой встрече

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с канцлером Австрии Александра Шалленбергом, прибывшим в Рим с официальным визитом. Мелони встречала гостя в правительственном офисе дворца Киджи в Риме.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Премьер выбрала деловой образ в костюме цвета слоновой кости, который состоял из двубортного жакета оверсайз и широких брюк. Лук она дополнила топом в тон.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа также продемонстрировала новую прическу: она подстригла волосы и теперь у нее каре до плеч. Политик сделала идеально ровную укладку с боковым пробором. В макияже Мелони сделала акцент на розовой помаде. На руках у нее были кольца и браслеты.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на инаугурации Трампа появилась в черном костюме и с красивыми локонами.

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