В костюме цвета слоновой кости и с новой прической: премьер-министр Италии на деловой встрече

Джорджа Мелони выбрала для своего аутфита наряд светлого оттенка.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с канцлером Австрии Александра Шалленбергом, прибывшим в Рим с официальным визитом. Мелони встречала гостя в правительственном офисе дворца Киджи в Риме.
Премьер выбрала деловой образ в костюме цвета слоновой кости, который состоял из двубортного жакета оверсайз и широких брюк. Лук она дополнила топом в тон.
Джорджа также продемонстрировала новую прическу: она подстригла волосы и теперь у нее каре до плеч. Политик сделала идеально ровную укладку с боковым пробором. В макияже Мелони сделала акцент на розовой помаде. На руках у нее были кольца и браслеты.
Напомним, Джорджа Мелони на инаугурации Трампа появилась в черном костюме и с красивыми локонами.
Читайте также: