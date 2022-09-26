В костюме цвета спелой вишни: королева Максима на заседании ООН в Нью-Йорке

Ее Величество прибыла в Нью-Йорк сразу после того, как присутствовала на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II в прошлый понедельник.

Королева Максима с супругом Виллемом-Александром на похоронах Елизаветы II / Фото: Associated Press

Максиму запечатлели с экземпляром журнала Специального адвоката Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию развития (UNSGSA) рядом с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем после их встречи в кулуарах.

Ее Величество королева была одета в яркий брючный костюм насыщенного цвета спелой вишни от Claes Iversen LaPerm. Под блейзер Максима надела блузку в тон от Claes Versen с кисточками. И дополнила свой ансамбль кожаными туфлями-лодочками Gianvito Rossi 105 Nude Leather, в которых она была замечена раньше.

Королева Максима и Антониу Гутерриш / Фото: Getty Images

Королевские эксперты говорят, что Максима в седьмой раз надевает именно этот наряд. Видимо, он ее любимый.

Максима сделала макияж, акцентировав внимание на глаза и была в маске. Волосы ее были собраны в прическу, в ушах были серьги-висюльки с кисточками, ногти накрашены лаком в тон наряду, а на пальце сверкало кольцо с камнем.

Королева Максима и Антониу Гутерриш / Фото: Getty Images

После посещения Лондона Ее Величество успела вернуться в Гаагу, где вместе с мужем-королем и другими членами королевской семьи посетила государственное открытие парламента, и после этого вылетела в Нью-Йорк.

Королева Максима и король Виллем-Александр на открытии парламента / Фото: Associated Press

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