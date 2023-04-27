В костюме цвета травы: яркая королева Максима с мужем на праздновании Дня короля

По этому случаю в Нидерландах проходят массовые празднования Дня короля. Король и его супруга - королева Максима, а также их две дочери прибыли в Роттердам, чтобы приветствовать собравшихся людей.

Королева Максима с дочками принцессой Катариной-Амалией и принцессой Арианой / Фото: Getty Images

В этом году также исполняется десятая годовщина правления короля Виллема-Александра, который взошел на престол в 2013 году после своей матери, принцессы Беатрикс. Она уступила трон старшему сыну.

Супруга монарха - королева Максима - сегодня в ярком салатовом топе и юбке от Natan Couture с широким поясом на талии и обута в белые кожаные туфли с открытыми носами от этого же бренда. Под мышкой у королевы был плетеный белый клатч от Marina Raphael. Также Максима надела ободок на голову и крупные жемчужные серьги с зелеными камнями. Ее Величество была в кожаных светлых перчатках, надела несколько браслетов на запястья и несла в руках букет цветов.

Королева Максима с дочками принцессой Катариной-Амалией и принцессой Арианой / Фото: Getty Images

Именинник был в синем классическом костюме, белой рубашке и нейтральном галстуке и весело махал толпе рукой.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

На праздновании присутствовали две дочери королевской четы – принцесса Катарина-Амалия – наследница трона и будущая королева, а также ее младшая сестра – принцесса Ариана. Средняя дочь Максимы и Виллема-Александра - принцесса Алексия - приехать на смогла, так как учится в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе, где этой весной завершит двухгодичный курс международного бакалавриата.

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