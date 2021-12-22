В костюме цвета вареного лосося: Елена Зеленская выступила на конференции

Первая леди Украины пополнила гардероб новым стильным костюмом-тройкой.

Елена Зеленская приняла участие в конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая прошла в Ивано-Франковской области. Фотографии с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Первая леди продемонстрировала новый деловой образ. На ней был костюм-тройка цвета вареного лосося, состоящий из жакета, жилета и широких брюк со стрелками. Костюм она сочетала со светлой рубашкой и остроносыми бежевыми туфлями.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные серьги завершили деловой аутфит Зеленской.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Дипломатия – в буквальном смысле семейная работа. И успех дипломатической миссии – это не только личный результат посла, но и работа в тандеме, где каждый играет свою важную роль. Сегодня провела уникальную встречу с супругами послов. Такое мероприятие состоялось впервые и, надеюсь, станет традиционным. Ибо всем есть чем поделиться. Во многом чувствую их своими коллегами. В нашем арсенале "мягкая сила" – язык культуры и гуманитарных проектов.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Рассказала о своих приоритетных направлениях работы как первой леди: реформе школьного питания, проводимой сейчас в Украине, внедрении безбарьерной среды для всех, борьбе с домашним насилием. Здесь нам особенно нужен успешный зарубежный опыт и сотрудничество, поэтому просило участников встречи приобщаться.

На данный момент и культурная дипломатия – введение в туристических местах мира аудиогидов на украинском языке. При поддержке наших посольств их становится все больше!

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Уверена, вместе у нас должно получиться, ведь "мягкая сила" сильна именно взаимопониманием и общими действиями", - написала Елена в посте.

Напомним, на открытии праздничного городка "Николай принимает друзей" на улице Банковой Елена Зеленская появилась в белом стильном пальто с большими накладными карманами и черными пуговицами. На ней также были черная водолазка и черные кожаные сапоги на шпильках.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

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