В костюме цвета яичного желтка: королева Максима вернулась домой и сразу пошла на работу

Среди всех королев современности Максима - одна из самых ярких.
Королева Нидерландов Максима, которая недавно приняла участие в заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, вернулась домой и сразу отправилась на работу.
Сегодня, 27 сентября, она посетила встречу Mind US, посвященную влиянию социальных сетей на ментальное здоровье молодых людей. Организация MIND Us хочет, чтобы молодые люди контролировали свое психическое здоровье, развивали стрессоустойчивость и при необходимости обращались за помощью. Королева Максима является почетным председателем Mind US.
Для выхода королева оделась очень ярко. Максима надела ярко-желтый костюм и такого же цвета блузу с бантом.
Образ дополняли черные остроносые лодочки на шпильке, черный клатч, черные серьги и алый маникюр.
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