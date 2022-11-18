В костюме Dolce & Gabbana, которому почти 20 лет: кронпринцесса Мэри посетила конференцию

Кронпринцесса Дании Мэри выступила вчера на конференции Всемирного фонда дикой природы под названием "Биоразнообразие - это хороший бизнес". Мероприятие прошло в Копенгагене.

Будущая королева-консорт Дании была избрана президентом Датского фонда дикой природы в июне 2020 года, который ее тесть, покойный принц Хенрик, учредил в 1972 году.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

На бизнес-конференцию кронпринцесса прибыла в темно-сером брючном костюме из натуральной шерсти в тонкую полоску от Dolce & Gabbana, который носит аж с 2004 года. Костюму уже почти 20 лет, но выглядит в он как новый. К нему принцесса подобрала черную водолазку и черные остроносые сапоги из замши на каблуках, а в руках держала вместительную кожаную сумку Prada "Saffiano Double Bag in Navy", которую приобрела в 2016 году.

Деловой образ кронпринцессы Мэри был дополнен нейтральным макияжем и маникюром, серьгами-гвоздиками в ушах и тонким золотым кольцом на пальце. Волосы она собрала в лаконичную прическу.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как с принцессой Мэри произошел конфуз, такой же, как и с принцессой Уэльской, когда она не угадала с размером наряда и появилась в таком виде на мероприятии.

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