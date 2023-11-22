В костюме-двойке и лаконичных серьгах: Елена Зеленская выступила на Украинском женском конгрессе

Украинский женский конгресс – это платформа, которая определяет повестку дня в сфере гендерного равенства для органов государственной власти, общественных организаций и медиа.

Во время своего обращения первая леди отметила скорую смену роли и нагрузки на женщин в украинском обществе.

"Две красноречивые цифры: по данным Кадрового центра ВСУ, сейчас у нас 43,5 тысячи женщин-военнослужащих. Это почти втрое больше, чем в 2014-м. В то же время 56% вновь созданных бизнесов за этот год – это женские бизнесы. Мне кажется, из этих цифр складывается очень выразительная формула украинского женского лидерства сейчас. Наши женщины – защитницы. Уже не метафорически, а физически. И в то же время они занимаются восстановлением нормальной жизни – бизнеса, рабочих мест. Восстановлением перспективы, будущего", – сказала она.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Для этого мероприятия первая леди выбрала костюм-двойку темного оттенка, состоявшего из платья-миди и приталенного жакета. Дополняли образ супруги президента брошь на жакете, пара золотых лаконичных серьг и элегантная укладка.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

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