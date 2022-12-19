В костюме двухлетней давности: стильная королева Летиция приехала на рабочую встречу

50-летняя королева Летиция председательствовала сегодня на открытии Ежегодного собрания директоров Института Сервантеса в Королевской больнице в Гранаде.

Ее Величество королева облачилась в брючный костюм из переработанной ткани от Carolina Herrera. Удлиненный пиджак и брюки-клеш со стрелками Летиция сочетала с белым топом и туфлями-лодочками в тон на каблуках от Magrit, которые в гардеробе королевы с 2019 года.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Впервые Летиция появилась в этом костюме на публичном мероприятии в 2020 году на церемонии вручения премии Princess of Girona Foundation Awards. Его стоимость составляла тогда 2590 долларов.

Супруга испанского короля выглядела, как всегда очень стильно и привлекательно. В ушах у нее сверкали серьги-пусеты, на лице был легкий макияж, а волосы были распущены.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно испанская королевская семья представила свою рождественскую открытку. Правда на ней появились только двое дочерей королевской четы – принцесса Леонор и инфанта София, сама королевская чета на снимке не была представлена.

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