В костюме феи Динь-Динь: Борис Джонсон станцевал на дне рождения своей дочери

Кэрри и Борис Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

37-летняя Кэрри Джонсон — жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — показала в своем Instagram фото и видео с празднования дня рождения их общей дочери Роми.

Праздник прошел в стиле сказок о Питере Пене, и все дети и их родители надела на спину крылья фей и резиновые ушки эльфов.

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Судя по фото, день рождения прошел очень весело и именинница осталась довольной.

Дочь Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Также Кэрри поделилась забавным видео, на котором ее муж Борис в костюме феи Динь-Динь пытается повторить танец за аниматорами.

«В прошлые выходные мы отпраздновали 4-й день рождения нашей дочери Роми (немного раньше времени). У нас была вечеринка в стиле фей и пикси, и это был настоящий хаос. Она наслаждалась каждой минутой. Огромное спасибо замечательным организаторам вечеринки, которые сделали этот день таким весёлым…Также благодарю своего замечательного мужа, который не только нарядился в фею, чтобы порадовать нашу малышку, но и попробовал потанцевать в стиле ча-ча-ча, чтобы всех завести. Легенда!» — написала Кэрри под публикацией.

Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, четырехлетнюю Роми, 2,5-летнего Фрэнка и полугодовалую Поппи Элизу Джозефин. Всей большой семьей они живут в загородном особняке Брайтвелл-Мэнор.

Ранее, напомним, Кэрри Джонсон показала, как они с мужем и детьми нарядили елку к Рождеству.