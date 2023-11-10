В костюме Giorgio Armani: стильная Меган Маркл и принц Гарри на мероприятии в Сан-Диего

На днях герцог и герцогиня Сассекские посетили базу "морских котиков" США в Сан-Диего и побывали на церемонии открытия фитнес-центра для ветеранов.

Меган и Гарри присоединились к Фонду Navy SEAL для официального открытия новой тренировочной базы, известной как "Фитнес-программа воинов Западного побережья", в преддверии Дня ветеранов 11 ноября. Это национальный праздник США, отмечаемый ежегодно 11 ноября, а других странах, в том числе и в Великобритании он называется День памяти.

На герцогине был лаконичный черный жакет Giorgio Armani, под ним был топ и брюки-палаццо тоже от этого бренда, длинные черные волосы Меган собрала в низкий хвост и сделала выразительный макияж глаз. Гарри тоже был в костюме. И они оба носили брошь с цветком мака.

Пара наблюдала за тем, как директор Фонда Робин Кинг перерезает ленточку во время торжественной короткой церемонии.

Напомним, британская королевская семья также готовится ко Дню памяти. Вчера королева Камилла в зеленом пальто и меховой шляпе посетила Поле памяти.

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