В костюме графитового оттенка и на шпильках: Елена Зеленская посетила фестиваль "Книжная страна"

Елена Зеленская приняла участие в круглом столе "Детское чтение без барьеров", который она организовала в рамках фестиваля "Книжная страна". Там обсуждали доступность детского чтения.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

По словам первой леди, это был важный диалог между правительственными и образовательными институтами, издателями и авторами.

"Обратилась к участникам: сейчас есть уникальный шанс сформировать наше лучшее общество – комфортное и дружественное для всех. Это та ценность, которую могут и должны транслировать детские книги", – отметила Зеленская.

На мероприятии она появилась в деловом костюме графитового оттенка, который состоял из жакета с платком-паше с принтом и прямых брюк со стрелками, и топе такого же цвета.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила кожаными темно-коричневыми туфлями на шпильках и элегантными серьгами. Свой лук Зеленская завершила аккуратной укладкой и макияжем в натуральных оттенках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в бежевом жакете и серьгах-пусетах обратилась к участникам Венецианского биеннале.

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