В костюме графитового оттенка и на шпильках: Елена Зеленская посетила фестиваль "Книжная страна"

Первая леди в деловом образе приняла участие в круглом столе.
Елена Зеленская приняла участие в круглом столе "Детское чтение без барьеров", который она организовала в рамках фестиваля "Книжная страна". Там обсуждали доступность детского чтения.
По словам первой леди, это был важный диалог между правительственными и образовательными институтами, издателями и авторами.
"Обратилась к участникам: сейчас есть уникальный шанс сформировать наше лучшее общество – комфортное и дружественное для всех. Это та ценность, которую могут и должны транслировать детские книги", – отметила Зеленская.
На мероприятии она появилась в деловом костюме графитового оттенка, который состоял из жакета с платком-паше с принтом и прямых брюк со стрелками, и топе такого же цвета.
Аутфит Елена дополнила кожаными темно-коричневыми туфлями на шпильках и элегантными серьгами. Свой лук Зеленская завершила аккуратной укладкой и макияжем в натуральных оттенках.
Напомним, Елена Зеленская в бежевом жакете и серьгах-пусетах обратилась к участникам Венецианского биеннале.
Читайте также: