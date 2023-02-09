В костюме гранатового цвета и атласной блузке: красивый образ вице-президента США Камалы Харрис

Политик появилась на мероприятии в наряде, который ей сшили под заказ.

Президент США Джо Байден выступил с речью о состоянии страны на совместной сессии Конгресса в Капитолии в Вашингтоне. На мероприятии присутствовала вице-президент США Камала Харрис.

Там она предстала в деловом костюме гранатового цвета, который специально для нее создал бренд Christian Siriano. Наряд состоял из прямых брюк и приталенного жакета с острыми лацканами и одной пуговицей.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

На странице бренда в Instagram опубликовали фотографии вице-президента в их наряде.

"Знаковый момент для команды Siriano, вице-президент США Камала Харрис в костюме Siriano. Вау, для нас это такая честь, спасибо", — говорится в посте.

Аутфит Камала дополнила атласной блузкой тоже гранатового цвета со складками в зоне декольте, черным ожерельем и черными серьгами-пусетами. На руке у нее был изысканный золотой браслет, а на пальцах – кольца с камнями.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Харрис сделала аккуратную укладку и нежный макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

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