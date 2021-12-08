В костюме H&M и серьгах-месяцах: кронпринцесса Виктория на мероприятии в Париже

В костюме H&M и серьгах-месяцах: кронпринцесса Виктория на мероприятии в Париже

Наследная шведская принцесса продолжает свой визит во Францию.

Кронпринцесса Виктория посетила открытие выставки "Пионер возможное" в Вандомском павильоне в Париже и посетила церемонию вручения премии "За превосходство".

Для нового появления на публике Виктория выбрала брючный костюм от H&M, который был усыпан пайетками и стразами, дополнила лук туфлями на шпильках от Gianvito Rossi, серьгами в виде месяцев от Maria Nilsdotter, прической-пучком и макияжем на лице.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Ранее Виктория посетила Шведский институт, который отмечал 50-летие франко-шведской дружбы, где появилась в красной юбке от Pär Engsheden и черном полушубке от Filippa K, на плече у принцессы была черная сумка от Saint Laurent, а обута она была в сапоги от Sania d'Mina.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

А также посетила мероприятие "Французско-шведский деловой день" на Вандомской площади, в Париже. Приехала на мероприятие принцесса в молочно-белой жакете, черной блузке и черных брюках клеш со стрелками, к которым подобрала белые остроносые туфли, украшенные заклепками.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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