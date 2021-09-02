В костюме и без Меган: принц Гарри посетил светское мероприятие в Лондоне

В костюме и без Меган: принц Гарри посетил светское мероприятие в Лондоне

Принц Гарри неожиданно появился на церемонии вручения наград в Великобритании.

Герцог Сассекский виртуально присутствовал на вручения наград GQ Men of the Year выйдя на связь с помощью Zoom из их с Меган дома в Калифорнии.

"Принц Гарри появляется в прямом эфире из Калифорнии, чтобы выступить с речью на @BritishGQ", написал в Твиттере журналист Эллиот Вагланд.

Prince Harry appears live from California to give a speech at the @BritishGQ awards pic.twitter.com/WAEJDcJ95Y — Elliot Wagland (@elliotwagland) September 1, 2021

Гарри надел костюм, белую рубашку и галстук-бабочку и появился перед публикой. На фото, сделанных во время выступления, герцог Сассекский как раз произносит речь, пишет Hello!.

Отметим, награды получили Энтони Хопкинс, который ранее был объявлен победителем GQ's Legend Award, британский актер Реге-Жан Пейдж, получивший известность сыграв в сериале "Бриджертоны" получил награду за выдающиеся достижения, а Гарет Саутгейт получил статуэтку Inspiration Award за то, что вывел футбольную команду Англии в финал чемпионата Европы.

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