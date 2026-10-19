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В костюме и кроссовках: 87-летняя королева София посетила музыкальную премию в Мадриде
87-летняя королева Испании присутствовала на премьере произведения-победителя 43-й премии имени королевы Софии за музыкальную композицию в Монументальном театре в Мадриде.
Ее Величество вручила диплом победителю. В этом году награда досталась Луису Табуэнке, композитору и перкуссионисту из Сарагосы. Премия оцениваемая в 100 000 евро, в настоящее время является самой престижной в Европе в своей категории.
Для этого случая королева София выбрала полностью черный образ, состоящий из фактурного жакета с геометрическим рельефным узором, передними карманами и крупными пуговицами, который она сочетала с однотонной блузкой и атласными брюками.
В качестве аксессуаров королева выбрала жемчужное ожерелье, золотую брошь, несколько браслетов и черную сумку. Самым повседневным штрихом стали ее черные кроссовки. Завершила образ ее фирменная короткая стрижка с объемными мягкими волнами и выразительный макияж с ярком помадой.
Ранее мы рассказывали, как 87-летняя королева София в эффектном брючном костюме вышла на красную дорожку.