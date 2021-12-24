В костюме и на фоне елки: бельгийский король записал рождественское обращение

В костюме и на фоне елки: бельгийский король записал рождественское обращение

Рождественскую речь накануне Рождества произносит не только королева Елизавета II, но и другие европейские монархи.

Это король Бельгии Филипп, он запечатлен во время записи своей рождественской речи в своем офисе в королевском замке в Брюсселе.

Монарх одет в темный костюм, белую рубашку и пестрый галстук. У него идеально начищены черные туфли, которые блестят, а запечатлен король в роскошном золотом кресле на фоне высокой елки.

Король Филипп / Getty Images

Несколько дней назад члены бельгийской королевской семьи - король Филипп, его супруга королева Матильда и четверо их детей – принцесса Елизавета (наследница трона), принц Габриэль, принц Эммануэль и принцесса Элеонора, поучаствовали в рождественском концерте в Королевском дворце в Брюсселе. Мероприятие проходит каждый год накануне Рождества. И этот год исключением не стал.

Бельгийская королевская семья / Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам фото с рождественского выступления королевы Елизаветы, а также вспоминали, как королева впервые выступила с праздничной речью по ТВ в 1957 году.

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