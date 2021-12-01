В костюме и на высоких каблуках: 83-летняя королева София посетила мероприятие

В костюме и на высоких каблуках: 83-летняя королева София посетила мероприятие

Испанская королева София в последнее время зачастила с публичными мероприятиями.

83-летняя мама правящего короля Филиппа VI вчера посетила 40-ю годовщину Ассоциации жертв терроризма в музее королевы Софии в Мадриде. На памятное мероприятие Ее Величество приехала в черном жакете в тонкую белую полосу, черных брюках и обуви на достаточно высоких каблуках.

В руках королева несла маленькую сумку на короткой ручке, также у нее был французский маникюр, колье на шее и брошка на груди, волосы королевы покрашены в натуральный цвет, а на лице была маска.

Королева София / Getty Images

В прошлый свой выход королева демонстрировала образ в синем костюме и салатовой блузке. В тот день королева посещала встречу в Международном кружке Высшей музыкальной школы имени королевы Софии в Мадриде.

Королева София / Getty Images

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