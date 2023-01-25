В костюме и с красивой укладкой: принцесса Кейт провела встречу в Виндзорском замке

Принцесса Уэльская сегодня провела рабочую встречу в Виндзорском замке, месте, где в последние годы жила королева Елизавета II.

Ее Высочество встретилась с экспертами из академических кругов, науки и сектора дошкольного образования. Их советы Кэтрин, вероятно, планирует использовать в своей работе с программой раннего развития Royal Foundation Centre.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Одета принцесса Уэльская была в белую блузку на запах от Holland Cooper за 146 долларов, черный короткий жакет от Alexander McQueen за 1527 долларов и черные брюки от Roland Mouret стоимостью 960 долларов.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Кэтрин выглядела прекрасно и свежо. На ее лице был легкий дневной макияж с акцентом на глаза, а в ушах - золотые серьги с жемчужными подвесками. Длинные каштановые волосы были красиво уложены легкими волнами и спадали на плечи.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Было видно, что Кейт очень увлечена процессом общения с гостями, что, впрочем, неудивительно, ведь она давно опекается вопросами раннего развития детей.

Напомним, неделю назад принцесса Уэльская посетила детский сад в Лутоне. Тогда на встречу Кейт приехала в ярком образе, надев оранжевый свитер из кашемира от Gabriela Hearst, юбку длины миди в тон от этого же бренда и кашемировое пальто от Massimo Dutti.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Читайте также: