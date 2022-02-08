В костюме и с пестрым платком: королева София сходила на концерт

83-летняя королева Испании София появилась в светском обществе.
Мать правящего короля Филиппа VI посетила концерт в National Music Auditorium в Мадриде.
София была одета в велюровые широкие брюки и удлиненный жакет, на шее у нее красовался пестрый платок с цветочный принтом, а обута София была в черные ботинки. Ее Величество сделала себе элегантную укладку и макияж, надела серьги с камнями и несколько колец на пальцы, а также не забыла про защитную маску. В Испании их все еще носят в публичных местах.
Надо сказать, что королева София очень любит музыку и театр и всегда с удовольствием посещает мероприятия, посвященные музыке и искусству.
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