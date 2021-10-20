В костюме и снова без трости: королева Елизавета II приветствовала Билла Гейтса и других гостей в Виндзорском замке

В костюме и снова без трости: королева Елизавета II приветствовала Билла Гейтса и других гостей в Виндзорском замке

Королева Елизавета II полна сил и энергии и уже даже без трости вчера встречала важных гостей в Виндзорском замке, где состоялся Глобальный инвестиционный саммит.

В мероприятии приняли участие представителей крупного бизнеса и политические деятели, среди гостей присутствовали сын Елизаветы II и будущий король принц Чарльз, принц Уильям, герцог Кембриджский, герцог и герцогиня Глостерские, принц Майкл Кентский и лорд Фредерик Виндзор.

Принц Уильям, герцог Кембриджский с гостями во время приема для лидеров международного бизнеса и инвестиций в Виндзорском замке / Getty Images

А также прием посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, спецпосланник президента США по климату Джон Керри, американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс и другие.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Associated Press

Ранее Борис Джонсон объявил о партнерстве с Гейтсом в проекте, стоимость которого оценивают в 400 миллионов фунтов стерлингов. Эта сделка должна помочь ускорить развитие зеленой энергетики и достичь целей по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Associated Press

Ее Величество королева, которая в этот день выглядела потрясающе в бирюзовом костюме и своих любимых туфлях от Anello & Davide, приветствовала гостей рукопожатиями и была без защитной маски, как, впрочем, и все остальные гости.

Королева Елизавета II и Билл Гейтс / Associated Press

Королева Елизавета II и Билл Гейтс / Associated Press

У Елизаветы II была красивая укладка, легкий макияж на лице с розовой помадой на губах. А на шее и в ушах были ее любимые жемчужные украшения. Также королева надела бриллиантовую брошь.

Королева Елизавета II / Associated Press

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