В костюме и высоких сапогах: принцесса Анна посетила скачки в Челтнеме

Ее королевское Высочество сфотографировали на ипподроме Челтнем. Анна наблюдала за конными соревнованиями, которые также активно посещает ее дочь Зара Тиндалл и зять Майк Тиндалл.

В этот день 72-летняя принцесса была одета в клетчатый костюм из шерсти, состоявший из жакета и юбки, поверх которого она надела удлиненную куртку. Также Анна была в высоких сапогах на маленьких устойчивых каблуках, а в руке несла черную кожаную сумку.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Также образ принцессы дополняла темная шляпа и миниатюрные золотые серьги в ушах. Волосы Ее Высочества были собраны в классическую прическу, а в макияже она лишь немного подчеркнула губы.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

На Челтнемском фестивале несколько красивых образов продемонстрировала дочь Анны – Зара Тиндалл. Мать троих детей показала, что в отличной форме и наслаждается временем, проведенным со своим мужем Майком за пределами их дома.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

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