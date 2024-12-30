В костюме и забавной шапке: принцесса Анна сходила с братом Чарльзом на службу

Король Чарльз сходил на службу в церковь вместе со своей младшей сестрой принцессой Анной в Сандрингеме.

Монрах и его семья проводит праздничные дня в Норфолке, в загородном поместье Сандрингем, которое так любила в свое время покойная королева Елизавета II.

Фотографы запечатлели короля Чарльза и принцессу Анну воскресным утром по пути на службу, а снимки опубликовал журнал Hello!.

Король был одет в элегантное оливково-зеленое пальто, темно-серые костюмные брюки и обут коричневые замшевые туфли. Чарльз пребывал в приподнятом настроении, приветствуя людей, которые терпеливо выстраивались в очередь, чтобы хоть мельком увидеть монарха.

Принцесса Анна в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Принцесса Анна надела синюю плиссированную юбку и подходящий по цвету жакет из шерстяной ткани, а на голове у нее была забавная синяя шапка с пумпоном. Анна дополнила свой образ замшевыми сапогами до колен и наряда накинула яркий красный шарф.

Несмотря на их невероятно близкие отношения, нечасто можно увидеть короля Чарльза и его сестру принцессу Анну вместе на частных или рабочих мероприятиях из-за их невероятно плотных графиков.

На Рождество, напомним, вся семья ходила в церковь, к принцессе присоединился ее муж Тимоти Лоренс, а короля сопровождала супруга Камилла.

Принцесса Анна в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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