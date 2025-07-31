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В костюме из денима и с сумочкой, как у принцессы Дианы: папарацци запечатлели любимую девушку Трампа-младшего в Вашингтоне
Светская львица и модель Беттина Андерсон обладает отличным чувством стиля.
Папарацци сфотографировали Дональда Трампа-младшего, его девушку Беттину Андерсон и его детей на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Они вместе с президентом США Дональдом Трампом шли с борта Marine One после возвращения из Шотландии, где приняли участие в церемонии открытия гольф-клуба в Trump International Golf Links вблизи Абердина.
Беттина снова продемонстрировала стильный вид. На ней был костюм из темно-синего денима, состоящий из облегающих брюк и укороченного жакета с белыми строчками, накладными клапанами для карманов и большими белыми пуговицами.
Наряд Андерсон дополнила белыми туфлями и кремовой стеганой сумочкой Lady Dior с золотой фурнитурой - один из любимых аксессуаров, который любила носить принцесса Диана.
Модель сделала прическу с локонами, нюдовый маникюр и надела на лицо черные солнцезащитные очки.
Трамп-младший был одет в бежевый свитер, серые брюки, которые комбинировал с бежевыми кедами на белой резиновой подошве.
Напомним, ранее Беттина Андерсон продемонстрировала эффектный лук в голубой юбке миди с белым и оранжевым клетчатым принтом. В руке она держала большую сумку Dior.