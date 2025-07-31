Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

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Папарацци сфотографировали Дональда Трампа-младшего, его девушку Беттину Андерсон и его детей на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Они вместе с президентом США Дональдом Трампом шли с борта Marine One после возвращения из Шотландии, где приняли участие в церемонии открытия гольф-клуба в Trump International Golf Links вблизи Абердина.

Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Беттина снова продемонстрировала стильный вид. На ней был костюм из темно-синего денима, состоящий из облегающих брюк и укороченного жакета с белыми строчками, накладными клапанами для карманов и большими белыми пуговицами.

Наряд Андерсон дополнила белыми туфлями и кремовой стеганой сумочкой Lady Dior с золотой фурнитурой - один из любимых аксессуаров, который любила носить принцесса Диана.

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Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Модель сделала прическу с локонами, нюдовый маникюр и надела на лицо черные солнцезащитные очки.

Трамп-младший был одет в бежевый свитер, серые брюки, которые комбинировал с бежевыми кедами на белой резиновой подошве.

Напомним, ранее Беттина Андерсон продемонстрировала эффектный лук в голубой юбке миди с белым и оранжевым клетчатым принтом. В руке она держала большую сумку Dior.