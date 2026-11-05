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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В костюме изумрудного оттенка: кронпринцесса Виктория появилась на деловой встрече

Шведская кронпринцесса появилась на деловом мероприятии в стильном аутфите.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцесса Виктория и Агнеш Форстхоффер

Кронпринцесса Виктория и Агнеш Форстхоффер / © Getty Images

Будущая королева Швеции Виктория на фото пожимает руку спикеру парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер во время встречи в Стокгольмском дворце.

Для деловой встречи Ее Высочество выбрала изумрудный брючный костюм, состоящий из однобортного жакета и классических брюк прямого кроя. Образ кронпринцессы дополняла черная кожаная сумка на длинном ремешке на плече, серьги-висюльки с тремя круглыми зелеными камнями, лаконичный пучок на голове и легкий дневной макияж.

Кронпринцесса Виктория и Агнеш Форстхоффер / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и Агнеш Форстхоффер / © Getty Images

Агнеш Форстхоффер также выбрала для встречи деловой классический костюм, но только синего цвета, дополнив его белой рубашкой и синим клатчем.

Шведская принцесса любит носить костюмы зеленых оттенков. Прошлой осенью она появилась в травяном таком костюме на всемирной выставке «Экспо-2025» в Осаке.

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