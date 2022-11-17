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В костюме канареечного цвета: Мишель Обама в ярком луке появилась на популярном шоу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
556
Время на прочтение
1 мин
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В костюме канареечного цвета: Мишель Обама в ярком луке появилась на популярном шоу

Мишель Обама / Фото: Getty Images

У бывшей первой леди США замечательное чувство стиля.

Мишель Обама приняла участие в утреннем шоу Today. В студии экс-первая леди появилась в стильном ярком образе. На ней был костюм яркого цвета канарейки от нью-йоркского бренда Proenza Schouler. Он состоял из жакета с золотыми пуговицами и брюков клеш с разрезами.

Мишель Обама / © Getty Images
Мишель Обама / Фото: Getty Images

Аутфит Обама дополнила золотыми серьгами-кольцами, золотыми кольцами и длинным маникюром. Волосы она заплела в косички и собрала в пучок. Макияж с акцентом на длинных ресницах и красивая улыбка завершили образ Мишель.

Мишель Обама / © Getty Images
Мишель Обама / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
556
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