В костюме канареечного цвета: Мишель Обама в ярком луке появилась на популярном шоу

Мишель Обама приняла участие в утреннем шоу Today. В студии экс-первая леди появилась в стильном ярком образе. На ней был костюм яркого цвета канарейки от нью-йоркского бренда Proenza Schouler. Он состоял из жакета с золотыми пуговицами и брюков клеш с разрезами.

Мишель Обама / Фото: Getty Images

Аутфит Обама дополнила золотыми серьгами-кольцами, золотыми кольцами и длинным маникюром. Волосы она заплела в косички и собрала в пучок. Макияж с акцентом на длинных ресницах и красивая улыбка завершили образ Мишель.

Мишель Обама / Фото: Getty Images

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