В костюме карамельного цвета и с изысканной брошью: красивый образ Елены Зеленской в Канаде

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским с официальным визитом посетили Канаду.

У них был очень насыщенный график. Супруги встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем господином Витом Фрейзером. Зеленские поблагодарили ее за поддержку украинской общины в Оттаве и других городах и провинциях и за помощь чествования украинской культуры.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена также встретилась с главой Министерства психического здоровья и зависимостей в Канаде Яарой Сакс и министром по делам ветеранов и заместителем министра национальной безопасности Канады Джинет Петитпас Тейлор, с которыми обсудила реабилитацию ветеранов.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Еще Зеленская приняла участие в церемонии заключения меморандума о партнерстве между Центром психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна" под руководством Ксении Возницыной и Atlas Institute for Veterans and Families.

Первая леди посетила также операционную клинику стрессовых травм Королевского центра психического здоровья Оттавы.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Убедилась, как новейшие технологические разработки клиники в сочетании с психотерапией возвращают людей к полноценному функционированию в обществе.

Королевский центр – одно из лучших канадских медицинских учреждений по психическому здоровью. Именно то, что очень нужно нам в Украине. Поэтому будем обязательно опираться на канадский опыт психологической реабилитации наших защитников и мирных людей", – отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В этот день первая леди продемонстрировала красивый образ в стильном карамельном костюме от украинского бренда Gasanova, который состоял из жакета интересного кроя и брюк-палаццо.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Наряд первая леди скомбинировала с темно-коричневыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках и прикрепила к жакету изысканную брошь "Евшан-Зелье" от Ruslan Baginskiy. В ушах у нее были позолоченные крученые серьги от украинского бренда Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в роскошной белой вышиванке от Etnodim, выполненной в технике "белым по белому", посетила Джорджтаунский университет в Вашингтоне.

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