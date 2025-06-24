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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В красном брючном костюме и лодочках: королева Матильда с мужем-королем отправились в Чили

Король и королева Бельгии совершают визит в Республику Чили.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Их Величеств короля Филиппа и королеву Матильду запечатлели во время отъезда в Республику Чили в Мельсбруке, в Бельгии.

Королева была одета в этот день в брючный костюм красного цвета, который состоял из удлиненного жакета и брюк-клеш, на ней также был белый топ и замшевые туфли-лодочки на каблуках. Образ Матильды дополнила лаконичной укладкой, легким макияжем, золотыми серьгами-висюльками, золотым браслетом на запястье и часами, а также своим помолвочным кольцом с сапфиром.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Король был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и зеленый галстук в принт, а обут в черные кожаные туфли.

Уже по прибытию в Чили королева Матильда переоделась и появилась на трапе самолета в зеленом платье и и пальто с кейпом и поясом на талии, обута в нюдовые туфли-лодочки и такую же сумку держала в руках.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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