В костюме, клетчатых туфлях и жемчугах: Джилл Байден на праздновании Хануки

В костюме, клетчатых туфлях и жемчугах: Джилл Байден на праздновании Хануки

В Белом доме отметили еврейский Праздник света.

В Белом доме состоялось мероприятие, посвященное Хануке. В церемонии приняли участие Джо и Джилл Байдены, Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф – первый в истории супруг вице-президента США, исповедующий иудаизм.

Празднование прошло в Восточном зале Белого дома.

Джилл Байден / Associated Press

Первая леди выбрала для такого случая нежный образ. На ней был светлый костюм с юбкой длины миди. Наряд она сочетала с черно-белыми клетчатыми туфлями с брошками из камней.

Джилл Байден / Associated Press

Шею Джилл украсила жемчужным ожерельем с несколькими нитями, в ушах были жемчужные серьги.

Джо и Джилл Байдены / Associated Press

Образ она дополнила укладкой с локонами, макияжем с акцентом на глазах и черной маской.

Байден был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Джилл Байден / Associated Press

К слову, дочь экс-президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп, и ее супруг Джаред Кушнер исповедуют иудаизм. Они праздновали Хануку в Белом доме, когда там жил Трамп.

Напомним, в Белом доме Джилл Байден прочитала детям – школьникам начальной школы Малкольма в Уолдорфе, книгу, которую она написала в соавторстве с внучкой Наталией, – Don't Forget, God Bless Our Troops. На первой леди было темно-синее платье с желто-белым цветочным принтом длины миди, которое она сочетала с банановыми туфлями-лодочками на шпильке.

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