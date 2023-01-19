В костюме, который уже носила: принцесса Кейт приехала на встречу со спортсменами

Ее Королевское Высочество надела любимый брючный костюм от Roland Mouret за 1480 долларов и туфли-лодочки на каблуках, приехав на Хэмптон-Корт, чтобы встретиться с игроками в регби, которые играют в инвалидных колясках.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Сборная Англии стала чемпионом мира в ноябре 2022 года после победы над Францией в финале Кубка мира по регби среди людей с ограниченными возможностями, что усилило поддержку этого вида спорта.

Кейт мы видели в этом же костюме во время поездки в США в декабре 2022 года. Под жакет принцесса надела молочно-белый джемпер и дополнила лук золотой подвеской на шее с кулоном. Длинные волосы Кэтрин были распущены, и она сделала легкий дневной макияж.

Принцесса Уэльская в этом же костюме в Бостоне / Фото: Associated Press

Вчера, напомним, принцесса Уэльская посещала детскую организацию в Лутоне, куда приехала в оранжевом костюме в рубчик и пальто верблюжьего цвета. Внимание папарацци приковано к каждому выходу Кейт, особенно после выхода мемуаров Гарри, в которых принц "втоптал в грязь" имя принцессы Кейт.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Читайте также: