В костюме любимого Модного дома: эффектный выход Джилл Байден

Первая леди США одевается очень элегантно. Среди Модных домов у нее есть явные фавориты.

Джилл Байден очень любит и часто носит одежду от Schiaparelli. Узнать одежду от этого Модного дома очень легко, все жакеты бренда имеют очень характерные пуговицы.

Джилл Байден ранее появлялась в черном и красном костюмах от Модного дома, а сегодня, 5 июня, во время мероприятия, посвященного 60-летию программы "Искусство в посольствах" в Католическом университете Португалии в Лиссабоне, которым Джилл завершила свою шестидневную поездку по Ближнему Востоку и Северной Африке, она продемонстрировала бежевый костюм от Schiaparelli с короткими рукавами и вырезом лодочкой.

Джилл Байден / Фото: Credits

Наряд Джилл Байден дополнила золотым браслетом, который прекрасно гармонировал с пуговицами и слингбеками J'Adior с цветочным принтом.

Читайте также: