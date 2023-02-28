В костюме мандаринового цвета: пресс-секретарь Байдена в ярком луке вышла к журналистам

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там она появилась в новом ярком деловом аутфите.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На ней был белый топ и костюм мандаринового цвета, состоявший из удлиненного жакета с четырьмя пуговицами на рукаве и штанов-палаццо.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Карин дополнила фирменными кудрями и макияжем с персиковыми тенями и розовой помадой. На шее у нее был лаконичный кулон на золотой цепочке, а в ушах – золотые серьги-гвоздики. Белый маникюр завершил лук пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер пришла на работу в бирюзовом платье с епископскими рукавами.

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