В костюме модного оттенка и на каблуках: 88-летняя королева Соня появилась на публике
88-летняя норвежская королева посетила светское мероприятие в Осло.
Королева Соня — супруга короля Норвегии Харальда V — присутствовала на открытии своего симпозиума по керамике в Королевской художественной конюшне в Осло.
Ее Величество приехала на мероприятие в бордовом удлиненном вельветовом жакете и прямых брюках со стрелками. Лук модного осеннего цвета королева Соня дополнила черными ботинками на невысоких каблуках, рубашкой в цветочный принт, а также цепочкой с кулоном на шее и серьгах. Ее волосы были уложены и на лице был легкий макияж, а также Соня надела очки для чтения.
Ранее королева приезжала на выставку в Лондон, которая прошла в галерее Тейт Модерн. В тот раз Соня выбрала для своего выхода в свет деловой образ, надев брючный костюм, состоящий из удлиненного жакета с рюшей и широких брюк.