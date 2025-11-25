В костюме модного оттенка и на каблуках: 88-летняя королева Соня появилась на публике

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня — супруга короля Норвегии Харальда V — присутствовала на открытии своего симпозиума по керамике в Королевской художественной конюшне в Осло.

Ее Величество приехала на мероприятие в бордовом удлиненном вельветовом жакете и прямых брюках со стрелками. Лук модного осеннего цвета королева Соня дополнила черными ботинками на невысоких каблуках, рубашкой в цветочный принт, а также цепочкой с кулоном на шее и серьгах. Ее волосы были уложены и на лице был легкий макияж, а также Соня надела очки для чтения.

Королева Соня / © Getty Images

Ранее королева приезжала на выставку в Лондон, которая прошла в галерее Тейт Модерн. В тот раз Соня выбрала для своего выхода в свет деловой образ, надев брючный костюм, состоящий из удлиненного жакета с рюшей и широких брюк.