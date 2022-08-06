В костюме нежного оттенка: Елена Зеленская продемонстрировала элегантный образ на деловой встрече

Для этого события Елена Зеленская выбрала элегантный костюм нежно-голубого цвета с жакетом на запах и юбкой-карандашом ниже колен, который дополнила белоснежной блузой с воротником. Образ первой леди завершили прическа в виде низкого пучка, макияж в натуральной гамме и серьги-пусеты.

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"Как помочь женщинам, изнасилованным русскими оккупантами? Как поощрить уехавших в другие страны вернуться в Украину? Какова роль женщин в будущем восстановлении страны? Что вообще могут сделать другие государства, чтобы поддержать украинок? Говорили об этом на встрече у госпожи Посла Великобритании Мелинды Симмонс с ее коллегами, представителями разных стран мира - Анкой Фельдгузен (ФРГ), Пяйви Лайне (Финляндия), Бриджит Бринк Норвегия), Клодом Вильдом (Швейцария), Дрогицей Понорец (Черногория). Еще одно проявление единства мира с Украиной и украинками!", - написала в своем сообщении Зеленская.

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