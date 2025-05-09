В костюме нежного оттенка: Зара Тиндалл сходила на светскую тусовку

Зара Тиндалл / © Getty Images

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Зара Тиндалл посетила обед в The Sporting Club, появившись на публике в нежно-розовом брючном костюме Cefinn, который состоял из свободного жакета с заостренными лацканами и широких брюк бледно-розового цвета.

Зара Тиндалл

Зара обула бежевые туфли на каблуке от Valentino и взяла сумку Lottie от Aspinal цвета слоновой кости на ремешке-цепочке. На запястье у Зары были часы, в ушах золотые серьги, волосы она распустила и сделала легкий макияж. Во время мероприятия королевская особа выступила с речью.

Зара Тиндалл

Зара Тиндалл до сих пор занимается конным спортом, поэтому чаще, чем в светском обществе ее можно увидеть на ипподромах и соревнованиях. Недавно дочь принцессы Анны посещала тренировку перед соревнованиями в парке Сайренсестер, где ее приехала поддержать мать — принцесса Анна.

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Зара Тиндалл / © Getty Images