В костюме от Giorgio Armani: элегантная Меган Маркл посетила мероприятие в Женеве

Меган Маркл / © Getty Images

17 мая Меган Маркл присутствовала на открытии мемориала «Потерянный экран» в преддверии открытия 79-й Всемирной ассамблеи здравоохранения на площади Наций в Женеве.

«Потерянный экран» — это памятная художественная инсталляция, представляющая собой подсвеченные экраны блокировки смартфонов, символизирующие 50 детей, трагически погибших в результате вреда, связанного с социальными сетями.

Герцогиня прибыла на мероприятие в черном брючном костюме от Giorgio Armani, обута в туфли-лодочки из черной замши от Manolo Blahnik, а ее образ дополняли золотые часы Tank Française от Сartier, серьги-гвоздики Ariel Gordon jewelry, золотая цепочка с бриллиантами и изумрудами от Logan Hollowell Jewelry и браслет «Love» от Сartier из желтого золота. Волосы герцогиня собрала в тугой гладкий пучок и сделала выразительный макияж.

В своей речи Меган Маркл отметила, что безопасные онлайн-пространства — это «не просто технологическая проблема», а «проблема общественного здравоохранения».

«Позади меня стоит Мемориал «Потерянный экран», — продолжила она, имея в виду фотографии и имена 50 детей, покончивших жизнь самоубийством в результате травли в интернете и цифрового насилия. «Каждое имя принадлежало ребенку, которого любили безмерно. Ребенку, чей смех когда-то наполнял кухню. Чьи туфли когда-то ждали у входной двери. Чье будущее когда-то казалось безграничным», — сказала она.

«Теперь их лица задают миру вопросы, которых мы больше не можем избегать: сколько еще миллионов детей пострадают от продуктов, которые, будучи инновационными, все же разработаны без достаточных мер безопасности?» — спросила Меган у собравшихся, цитирует ее слова журнал People.

Герцогиня Сассекская сравнила опасность онлайн-пространства с другими широко признанными проблемами общественной безопасности, отметив, что правительства и политики давно вмешиваются для защиты детей в этих других областях.

«Мы не призывали родителей изготавливать собственные ремни безопасности. Мы не просили детей проверять небезопасные лекарства. Мы не пожимали плечами, сталкиваясь с отравленной водой или некачественными игрушками, и не называли это ценой прогресса, — сказала она. — Мы действовали. И теперь мир должен действовать снова».

Она призвала мировое сообщество к действиям, заявив, что угроза для детей и семей с каждым днем ​​возрастает, особенно из-за особенностей искусственного интеллекта.

Мемориал, который будет выставлен в Женеве до 22 мая, был создан благотворительной организацией Archewell Philanthropies, принадлежащей Меган и принцу Гарри, в партнерстве с организацией The Parents' Network. Герцог и герцогиня Сассекские ранее представили эту выставку в Нью-Йорке в апреле 2025 года в рамках кампании «Ни один ребенок не должен быть потерян из-за социальных сетей».

