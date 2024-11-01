В костюме оверсайз и с керамическими аксессуарами: японская принцесса Како на деловой встрече

В таком наряде мы еще не видели японскую принцессу.

Принцесса Како провела деловую встречу с членами Японской ассоциации Kogei в городе Канадзаве.

Там прицесса появилась в деловом бежевом костюме оверсайз, состоявшем из двубортного жакета и штанов-палаццо со стрелками.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила капроновыми носками и черными туфлями с круглыми носками и на стойких каблуках.

Како собрала волосы в низкую прическу и украсила ее керамической лакированной заколкой красного цвета с бежевыми полосками от бренда Wajima.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

В ушах у нее были такие же квадратные серьги, но уже с голубыми полосками.

Напомним, принцесса Како в голубом кимоно с цветами пришла на императорскую вечеринку в саду.

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