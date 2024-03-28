В костюме пастельного оттенка и интересного кроя: новый деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская вместе с уполномоченной президента по вопросам безбарьерности Татьяной Ломакиной встретилась с мэром Парижа Анн Идальго. Это уже четвертый визит главы французской столицы в Киев с начала полномасштабного российского вторжения.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Во время моего последнего визита во Францию госпожа Идальго рассказала, что накануне Олимпийских игр часть микрорайонов Парижа станет безбарьерной. Поэтому сегодня рада была продолжить обсуждение этой важной для Украины темы", — написала первая леди в посте в Telegram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они обсудили сотрудничество, в частности, возможность для украинской делегации посетить Париж, чтобы перенять опыт коллег.

"Наши люди с инвалидностью, которые получили ее из-за войны или других жизненных обстоятельств, должны иметь все возможности для полноценной жизни. Потому что только тогда будет полноценная жизнь и все общество", — добавила Елена.

Анн Идальго и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Зеленская предстала в деловом костюме в пастельном оттенке, состоявшем из брюк и жакета интересного кроя. Талию она подчеркнула тонким ремешком в цвет наряда.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную укладку, нежный макияж и завершила лук серебряными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская посетила Центр защиты прав ребенка в Киеве, где она предстала в черном костюме с брюками-палаццо и белой рубашке.

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