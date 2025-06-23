В костюме с баской: Хана Кросс в элегантном образе сходила на Королевские скачки

Хана Кросс / © Getty Images

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Бывшая девушка Бруклина Бекхэма — Хана Кросс — была снова запечатлена фотографами на скачках Royal Ascot.

Мы видели несколько образов модели на этом светском мероприятии. Девушка продемонстрировала лук в белоснежном шелковом платье по щиколотки с длинными рукавами и глубоким декольте, которое она сочетала с огромной шляпой с вуалью и черными туфлями.

Хана Кросс / © Getty Images

А также надевала белый жакет с баской, украшенном пуговицами и бантами и юбке-макси силуэта «русалка», а обула прозрачные босоножки и дополнила аутфит маленькой молочно-белой сумкой, шляпой-таблеткой с вуалью, серьгами-висюльками и нитью жемчуга на шее. Хана сделала легкий лаконичный макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула пухлые губы.

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Хана Кросс / © Getty Images

Напомним, также в Аскот приезжали на скачки сестры Амелия и Элиза Спенсер. Они привлекли внимание тем, что опять выбрали образы в одном стиле.