Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В костюме с баской и в кожаных перчатках: вице-президент США Камала Харрис в роскошном вечернем образе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
472
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В костюме с баской и в кожаных перчатках: вице-президент США Камала Харрис в роскошном вечернем образе

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Образ политика был сдержанным, но все же с интересными деталями.

Вице-президент США Камала Харрис посетила торжественное вручение Kennedy Center Honors (Премии Центра Кеннеди), которая ежегодно вручается за вклад в развитие американской культуры.

На мероприятии госпожа Харрис появилась в компании своего муж Дугласа Эмхоффа. На вице-президенте был элегантный вечерний наряд черного цвета от бренда Vera Wang.

Наряд состоял из топа с асимметричной баской и длинной юбки. Талию топа украшал серебристый пояс, а вот элегантности луку добавили высокие черные кожаные перчатки.

Камала Харрис с мужем / ©
Камала Харрис с мужем

Также на этом мероприятии был президент Джо Байден и его супруга Джилл. Появление президентской четы уже традиция этого ежегодного мероприятия. Вместе с вице-президентом и спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, они смотрели праздничное шоу на балконе оперного театра.

Камала Харрис / © Associated Press
Камала Харрис / Фото: Associated Press
Камала Харрис / © Associated Press
Камала Харрис / Фото: Associated Press
Камала Харрис / © Associated Press
Камала Харрис / Фото: Associated Press

Несколькими снимками с вечера политик поделилась на своей странице в Instagram.

"Награда Kennedy Center Honors — это высшая награда, которую наша страна может оказать тем, кто занимается исполнительским искусством. Дуг и я имеем честь отмечать лауреатов этого года и их вклад в американскую культуру", - написала она под фото.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
472
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация