В костюме с черным цветочным принтом: королева Мэри сходила на выставку

22 августа королева Мэри посетила открытие выставки «Бхарти Кхер — Мифологии» в музее Торвальдсена в Копенгагене. На выставке представлено много экспонатов современной индийской художницы Бхарти Кхер.

Мэри надела для своего выхода белый костюм в черный принт от бренда The Fold, который включал жакет и брюки. Мэри дополнила наряд черными босоножками на каблуках, а также множеством украшений лаконичного дизайна.

Волосы Ее Величество распустила, а на лице сделала макияж, который выигрышно подчеркивал ее глаза и наряд.

Напомним, что несколькими днями ранее королева Мэри посетила мероприятие на острове Амагер в этих же украшениях. Одета она была в синий костюм в полоску от Ralph Lauren.

