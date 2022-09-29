В костюме с флористической вышивкой: красивая Елена Зеленская в эфире утреннего шоу Good Morning America

Елена Зеленская в рамках своего визита в США посетила знаменитую утреннюю программу телеканала ABC Good Morning America, где дала интервью.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

В эфире шоу она рассказала, как украинцы отнеслись к мобилизации в РФ и какую помощь для украинцев собирает новый благотворительный фонд Елены Зеленской, который она презентовала в США.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

"Наша цель – чтобы, когда станет безопасно, как можно больше украинцев смогли вернуться к себе домой. А для того чтобы они вернулись, необходимо отстроить больницы, школы, жилье. Возможностей государства не всегда хватает, чтобы сразу восстановить страну после нанесенных и разрушений. Итак, потребуется вся мировая поддержка.

Теперь каждый в мире, кто захочет помочь нашей стране восстановиться, сможет сделать это через фонд, выбрав одно (несколько или все) из наших трех направлений: медицину, образование, гуманитарную помощь. В сущности, в них отражены все главные человеческие потребности: здоровье, развитие и надлежащее обеспечение всем необходимым.



Отстроенный дом, функционирующая больница и школа – мы будем работать, чтобы каждый наш человек получил все это как можно быстрее, и не где-то за границей, а уже в своей восстановленной стране", — сказала Елена.

Фото с эфира супруга президента опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Студия утреннего шоу была оформлена в цвете украинского флага: первая леди и телеведущая сидели на желтых креслах на фоне синего экрана.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Зеленская предстала в эфире программы в черном топе, прямых штанах и маскулинном черном удлиненном жакете из лимитированной дропа "Земле, квітни" украинского бренда ALTER REBEL (дроп выпущен ко Дню Независимости Украины).

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Жакет был украшен ручной флористической вышивкой и имел необычные пуговицы. Стоимость такого жакета – 7700 гривен.

"В дроп вошли маскулинные пиджаки с цветастыми орнаментами, символизирующими красоту, силу и жажду жизни. Все узоры вышиты вручную вышивальщицей из Запорожья. На создание каждой модели ушло более двух недель", — говорится в Instagram-аккаунте бренда.

Свой аутфит Елена дополнила черными туфлями, идеально ровной укладкой и нежным макияжем. Уши она украсила золотыми серьгами.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

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