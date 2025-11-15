В костюме с принтом "соль с перцем": Мелания Трамп появилась на мероприятии в Белом доме

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп возглавляет новую инициативу, направленную на улучшение возможностей карьерного роста и образования для детей, воспитывающихся в приемных семьях. Мероприятие, на котором ее муж президент Дональд Трамп подписал новый указ состоялось 13 ноября в Вашингтоне.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания появилась в Белом доме в классическом костюме с жакетом и приталенными брюками высокой посадки. Образ первая леди дополнила черным топом, ремнем на талии и туфлями на шпильках.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Макияж и прическа у Мелании были как всегда идеальны — она уложила волосы в легкие волны, а на губы нанесла нежно-розовый блеск.

Мелания Трамп / © Associated Press

Принт «соль с перцем», который выбрала первая леди, это уже классика делового стиля, но также он является одним из самых трендовых принтов осени 2025 года.