В костюме с вышивкой и на шпильках: стильный образ Елены Зеленской на День Независимости

Первая леди выбрала для своего выхода наряд от украинского бренда.

Владимир и Елена Зеленские сегодня, в День Независимости Украины, почтили память украинских воинов, погибших при защите нашей страны от российских оккупантов.

Владимир и Елена Зеленские

Первая леди выбрала для своего аутфита стильный серый костюм от украинского бренда Lake Studio, состоявший из прямых брюк и жакета без воротника и с вышитыми цветами.

Елена Зеленская

Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках. Элегантная прическа с низким пучком и макияж с акцентом на глазах завершили ее лук.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Напомним, Зеленская начала серию телефонных и видеоразговоров с коллегами – участницами второго Саммита первых леди и джентльменов. Во время видеосвязи она предстала в деловом белом жакете. Образ она дополнила элегантными жемчужными серьгами.

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