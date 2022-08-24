В костюме с вышивкой и на шпильках: стильный образ Елены Зеленской на День Независимости

Первая леди выбрала для своего выхода наряд от украинского бренда.
Владимир и Елена Зеленские сегодня, в День Независимости Украины, почтили память украинских воинов, погибших при защите нашей страны от российских оккупантов.
Первая леди выбрала для своего аутфита стильный серый костюм от украинского бренда Lake Studio, состоявший из прямых брюк и жакета без воротника и с вышитыми цветами.
Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках. Элегантная прическа с низким пучком и макияж с акцентом на глазах завершили ее лук.
Напомним, Зеленская начала серию телефонных и видеоразговоров с коллегами – участницами второго Саммита первых леди и джентльменов. Во время видеосвязи она предстала в деловом белом жакете. Образ она дополнила элегантными жемчужными серьгами.
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