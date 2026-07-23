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В костюме с ярким африканским принтом: глава МИД Нигерии в эффектном аутфите появилась на встрече
Бьянка Одумегву-Оджукву продемонстрировала на официальной встрече эффектный деловой образ с национальным колоритом.
Министр иностранных дел Нигерии Бьянка Одумегву-Оджукву встретилась в Абудже со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулом, прибывшим в страну с официальным визитом.
Для переговоров Одумегву-Оджукву выбрала яркий костюм с традиционным африканским принтом. Он состоял из юбки и приталенного жакета с широкими лацканами, черными пуговицами, расклешенными рукавами с рюшами и баской из рюшей.
Наряд был выполнен в коричневых и медно-оранжевых оттенках и украшен крупными золотистыми и фиолетовыми растительными узорами. Такой насыщенный принт придал деловому образу выразительности и национального колорита.
Свой наряд министр дополнила золотой цепочкой с круглым кулоном, часами с черным ремешком и очками в черной оправе. Волосы она уложила в локоны, а в макияже сделала акцент на розовой помаде. Завершил образ светло-розовый маникюр.