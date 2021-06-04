В костюме с ярким акцентом и в ободке: королева Максима посетила несколько мероприятий

Королева Нидерландов совершила несколько рабочих визитов в рамках выполнения своих королевских обязанностей.

Максима посетила молочную ферму семьи Тен Хаве в Леттеле. А также открыла новый бизнес-центр Hesselink Koffie в Винтерсвейке и по случаю открытия посадила в саду климатическое дерево.

Королева Максима / Getty Images

Конечно, нельзя не отметить образ, в котором Ее Величество прибыла на все эти мероприятия. Королева-консорт надела элегантный бежевый костюм, состоящий из жакета с короткими рукавами и широких брюк-кюлотов в сочетании с яркими морковными туфлями-лодочками на каблуках и клатчем в тон.

Королева Максима / Getty Images

Спереди наряд был расшит оранжевыми цветами, а на голове у Максимы был ободок. Волосы королевы были собраны в низкий хвост, а на лице был достаточно насыщенный макияж.

На странице нидерландских монархов в Instagram опубликовали и другие снимки, на которых Максима сажает дерево прямо на каблуках.

А в нашей подборке здесь вы можете посмотреть, как другие королевские особы во время разных визитов тоже занимались высадкой деревьев.

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