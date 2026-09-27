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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В костюме с жакетом в стиле милитари: Мелания Трамп на чаепитии с президентской четой Китая

Первая леди США выбрала для насыщенной официальной программы в Вашингтоне сдержанный темно-синий образ с выразительными деталями.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп устроили чаепитие для президента Китая Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань в Белом доме. После этого они вместе посетили Национальный архивный музей в Вашингтоне.

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

В этот день Мелания появилась в темно-синем костюме, состоящем из брюк со стрелками и приталенного жакета в стиле милитари с погонами, накладными карманами и крупными металлическими пуговицами.

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Талию она подчеркнула широким поясом с массивной прямоугольной пряжкой. Обута она была в темные туфли на каблуках.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

У Мелании была прическа с локонами, макияж смоки-айс и с глянцевым блеском на губах и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп продемонстрировала аутфит в белой блузке Saint Laurent и черных брюках Dolce & Gabbana.

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