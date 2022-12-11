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В костюме с золотыми пуговицами и на шпильках: Брижит Макрон продемонстрировала изысканный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1695
Время на прочтение
1 мин
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В костюме с золотыми пуговицами и на шпильках: Брижит Макрон продемонстрировала изысканный образ

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции всегда выглядит непревзойденно.

Брижит Макрон вместе со своим мужем Эманнуэлем Макроном в рамках своего официального визита в США посетила Новый Орлеан. Там первая леди побывала в государственной французской средней школе, где обсудила с учениками борьбу с травлей и кибернасилием.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сфотографировали по дороге в учебное заведение. Она выглядела, как всегда, изысканно. На первой леди был элегантный серый костюм, состоявший из прямых брюк со стрелками и удлиненного двубортного жакета с золотыми пуговицами и большими накладными карманами с клапанами.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит первая леди дополнила белой водолазкой и замшевыми туфлями на шпильках. Макрон сделала аккуратную укладку и макияж смоки айс.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, на ужин в Белом доме Брижит надела красивое платье от Louis Vuitton с серебристой аппликацией.

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Дата публикации
Просмотры
1695
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